Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında ateşkes konusunda anlaştı

Pakistan ve Hindistan orduları, Keşmir'i bölen de-facto sınır 'Kontrol Hattı'nda ateşkesi temin etmek konusunda anlaştı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, taraflar tarafından yapılan açıklamayla Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya vardı.

Keşmir neresi?

Hindistan, Pakistan ve Çin sınırlarındaki dağlık bölgedir, adını Himalayaların eteklerindeki Keşmir vadisinden alıyor. Bölge bu üç ülke arasında bölünmüştür. Srinagar ve Cemmu kentlerini de içine alan güney kısmı Hindistan'ın Cemmu Keşmir eyaletini oluşturuyor. Pakistan kontrolünde olan kuzey kısmı ise Azadi Keşmir olarak biliniyor. Doğuda nüfusun az olduğu dağlık kısım ise Çin'in kontrolünde.

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