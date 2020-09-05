Hindistan ve Çin'den tartışmalı sınırda gerilimi düşürme kararı

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Hindistan ve Çin, savunma bakanları arasında yapılan görüşmenin ardından Himalayalar'daki tartışmalı sınır bölgesinde gerilimi düşürme konusunda mutabık olduklarını duyurdu.

Mayıs ayında gerilimin tırmanmasından bu yana taraflar arasında yapılan en üst düzey temas cuma günü gerçekleşti. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı General Rey Fenge, Moskova'da görüştü.

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "iki tarafın da gerilimi daha fazla yükseletecek veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı" belirtildi.

Vey, iki tarafın da barış ve istikrarı teşvik etmesi gerektiğini belirtirken son zamanlarda yaşanan gerilimden sebep bir kez daha Hindistan'ı suçladı. Vey, Çin'in bağımsızlığını koruma konusunda da kararlı olduğunu söyledi.

Tarışmalı sınırda iki ay önce 48 saat içinde meydana gelen iki olayda 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmişti. Çatışmadan sonra iki taraf da sınıra asker yığınağında bulunmuştu.