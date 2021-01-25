Hindistan ve Çin arasında itilaflı Sikkim sınırında 'yeni' çatışma

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İtilaflı sınır bölgesi Sikkim'de bir kez daha Hindistan ve Çin askerleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Hindistan medyasına göre bahsi geçen çatışma 3 gün önce meydana geldi. İki tarafta da yaralılar olduğu belirtildi.

Çatışmanın Sikkim'in kuzeyindeki Naku La koridorunda meydana geldiği ifade edildi. Sikkim, Nepal ve Butan'ın arasında bulunuyor.

Çin ile Hindistan arasındaki tansiyon geçen haziran ayında Galvan Vadisi'nde meydana gelen çatışmalar sebebiyle yüksekti. Hindistan çatışmalarda 20 askerinin ödlüğünü duyururken, Çin sayı açıklamamıştı.

Çin ve Hindistan, dünyanın en uzun itilaflı sınırını paylaşıyor. İki taraf da çeşitli bölgelerde hak iddia ediyor.