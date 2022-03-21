Hindistan, "Ukrayna ile ilgili tutumlarını Avustralya'nın anladığını" söyledi

Hindistan, Rusya'nın saldırganlığını eleştirmeyen tek QUAD üyesi oldu. Hindistan Dışişleri Bakanı Harsh Vardhan Shringla, Pazartesi günü yaptığı açıklamada; Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusundaki tutumlarını Avustralya'nın anladığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; ABD ve Japonya'yı da içeren QUAD grubun liderleri olan Hindistan'dan Narendra Modi ve Avustralya'dan Scott Morrison, Hint-Pasifik bölgesindeki sorunlar ve ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hakkında görüştü. Hindistan Dışişleri Bakanı Harsh Vardhan Shringla, "Başbakan Morrison, Hindistan'ın Ukrayna konusundaki duruşunu ve yansıttığımız düşüncelerimizi anladığını ifade etti" dedi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Yeni Delhi'de, Narendra Modi'ye, Ukrayna'nın işgalinin 'uluslararası düzenin temelini' sarstığını ve net bir yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.