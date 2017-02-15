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BBC Türkçe

Hindistan tek roketle uzaya 104 uydu gönderdi

Hindistan Sriharikota uzay üssünden yörüngeye 104 nano uydu göndererek rekor kırdı. Uyduların hepsi 320 ton ağırlığındaki bir roketle gönderildi. Bu alandaki rekor 2014'te uzaya 37 uydu gönderen Rusya'ya aitti.

15 Şubat 2017 13:07

Hindistan Sriharikota uzay üssünden yörüngeye 104 nano uydu göndererek rekor kırdı. Uyduların hepsi 320 ton ağırlığındaki bir roketle gönderildi. Bu alandaki rekor 2014'te uzaya 37 uydu gönderen Rusya'ya aitti.

Hindistan uzay araştırma kurumu ISRO, Sriharikota uzay üssünden yörüngeye 104 nano uydu göndererek rekor kırdı.

Toplam 320 ton ağırlığındaki PSLV-C37 taşıyıcı roketi üsten başarılya fırlatıldı.

Tek roketle uzaya en fazla uydu gönderme rekoru 2014 yılında uzaya 37 uydu göndermeyi başaran Rusya'ya aitti.

ISRO'nun uzaya uydu taşıma için düşük ücret talep etmesi başka ülkelerden ilgi görüyor.

Fırlatılan 104 uydudan 96'sı başka ülkelere ait.

Bu ülkeler arasında İsrail, ABD, Kazakistan, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor.

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