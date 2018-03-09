T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya'dan zincir ithalatına soruşturma

İstanbul, 9 Mart (DHA) - Ekonomi Bakanlığı, Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya'dan yapılan "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına soruşturma açılmasını kararlaştırdı

09 Mart 2018 11:52

İstanbul, 9 Mart (DHA) - Ekonomi Bakanlığı, Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya\'dan yapılan \"muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı\" ithalatına soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ekonomi Bakanlığı tebliğinde, \"Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme neticesinde, Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir\" denildi.
\"Bu aşamada belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir\" denilen tebliğde, \"Çin Halk Cumhuriyeti menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1,200 dolar/ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir\" denildi.
Daha sonra, \"Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular\" belirlendiği de belirtilen telbiğde, alınan karar ilişkin de şöyle denildi:
\"Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAEkonomi Bakanlığı Hindistan Sri Lanka TaylandResmi GazeteEkonomi BakanlığıTebliğinHindistan Sri Lanka TaylandHalk CumhuriyetiHaksız RekabetinTebliğDahaHindistan Tayland Sri LankaHaksız Rekabeti Değerlendirme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24