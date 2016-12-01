Hindistan sinemalarında filmlerden önce milli marş zorunluluğu

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, sinema salonlarında her filmden önce milli marşın çalınmasına karar verdi.

Mahkeme emrin 10 gün içerisinde uygulanması gerektiğini ve izleyicilerin marş çalındığından ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

Hindistan'da ulusal marş ile ilgili her eyaleti kapsayan bir yasa bulunmuyor ve ülkedeki 29 eyalet bu konuda kendi yasalarına uyguluyor.

2003'te ülkenin batısındaki Maharashtra Eyaleti'nde, sinemalarda milli marş çalınması zorunlu hale getirilmişti. Fakat geçen yıl Madras Yüksek Mahkemesi, Tamil Nadu Eyaleti'nde benzer bir uygulamanın yürürlüğe konulmasına, karmaşa çıkarabileceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Hindistan medyası hakimlerin "İnsanlar, bireysel özgürlük anlayışının peşinden gitmeyi bırakmalı ve ortak vatanseverlik duygusuna sahip olmalıdır" sözünü yazdı.

Mahkemenin görüşü ülkede fikir ayrılıklarına sebep olurken karar sosyal medyada da heyecan yarattı.

Bazıları mahkemenin bu kararını gereksiz olduğunu düşünürken, bazıları da kararı savundu.

Karar, Twitter'da da ülkede en çok konuşulan konulardan biri oldu.

BBC Hintçe Servisi de Facebook sayfasında takipçilerine film gösterimlerinden önce milli marş gösterimi yapılmasının zorunlu olmasına ilişkin fikirlerini sordu.

Facebook kullanıcısı Krushik AV, "Yüksek mahkeme simgesel bir vatanseverliğe doğru mu gidiyor? Neden geriye doğru gidiyoruz? Vatanseverlik, eğitimle ve genç kuşakları temel alan daha iyi bir toplumla sağlanır, dayatmayla değil. Günümüzde, filmlerden önce milli marşların çalınması, bununla bağdaşmaz" diye yazdı.

Ancak onunla aynı fikirde olmayan Sachin şu yorumu yaptı: "Gerçekten güzel bir fikir... Bulunduğum yerde sinemeler her zaman milli marş çalıyor ve herkesle birlikte ayağa kalkmak harika bir duygu" dedi.

Hindistan'da milli marş çalınırken ayakta durulmasına dair belirli bir yasa bulunmasa da, İçişleri Bakanlığı marş çalındığında dikkatli davranılmasını zorunlu tutuyor.

Ekim ayında BBC, ülkedeki bir sinemada marşı çalınması sırasında ayakta durmadığı için saldırıya uğradığını anlatan, engelli bir adamın makalesini yayınlamıştı.

Geçen yıl, milli marş çalındığında ayağa kalkmayan bir grup da sinema salonundan atıldı.

2014'te Mumbai'de bir ada, Güney Afrikalı arkadaşının milli marş için ayakta kalmayı reddetmesinin ardından kalabalık bir grup tarafından dövüldü.

Güneydeki Kerala eyaletindeki bir başka adam aynı yıl ayakta durmayı reddettiği için isyana teşvikle suçlandı.