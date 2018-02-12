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Ekonomi

Hindistan sanal para birimlerine yeni düzenlemeler getiriyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Şubat (DHA) – Hindistan Menkul Kıymetler Borsası (SEBI), çeşitli düzenleyicilerin, kripto para birimlerinin hangi statü altında işlem göreceklerinin kararlaştırdıklarını duyurdu

12 Şubat 2018 20:47

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Şubat (DHA) – Hindistan Menkul Kıymetler Borsası (SEBI), çeşitli düzenleyicilerin, kripto para birimlerinin hangi statü altında işlem göreceklerinin kararlaştırdıklarını duyurdu.
New Indian Express’te yer alan habere göre, Hindistan Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ajay Tyagi, kripto para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar ve yatırımcıların korunması konusundaki artan endişeler sebebiyle sanal para birimlerine ülke genelinde yeni düzenlemeler getirileceğini açıkladı. Tyagi, yetkililerinin kapsamlı hükümet politikasını tamamladıktan sonra konuyla ilgili detayların duyurulacağını söyledi.
Tyagi\'nin kripto para birimleriyle ilgili yorumları, Maliye Bakanı Arun Jaitley\'nin bu ayki Bütçe 2018\'i sunumunun ardından gelirken Jaitley, Hindistan’ın politikalarını açıklarken Bitcoin ve diğer birimlerin Hindistan genelinde halen yasal ihalelerde para birimi olarak tanınmadığını ve hükümetin kripto para birimlerinin “yasal olmayan aktivitelerde” kullanımı sona erdirmek için gerekli önemleri alacağını söylemişti.
Hint basınında yer alan haberlere göre, kripto para birimleriyle ilgili yeni düzenlemelerin Mart ayında yürürlüğe konması ve kara para aklama ve vergi kaçakçılığı konusunda kısıtlayıcı prosedürler içereceği bekleniyor.

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