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Dünya

Hindistan, Rusya'dan S-400 füzelerinin alımına onay verdi

ABD anlaşmaya karşı çıkıyor

01 Temmuz 2018 16:15

Hindistan Savunma Alımları Konseyi, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına onay verdi.

Times of India'da yer alan habere göre satın alma için gerekli onay verilse de, Rusya'yla ticari meseleler üzerine müzakereler sürüyor.

Haziran ayı başında Hindustan Times'a konuşan kaynaklar, Hükümet Güvenlik Komitesi’nin onayı halinde, Hindistan’ın Rusya’dan 5.5 milyon dolar değerinde 5 adet S-400 satın alacağını, Savunma Bakanlığı’nın anlaşma ile ilgili görüşmeleri durdurma yönünde bir talimat almadığını söyledi.

Öte yandan ABD, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Predator tipi insansız hava araçlarının satışını durdurabileceği açıklamasını yaptı.

Hindistan'ın ABD'nin engelleme girişimlerine rağmen satın almayı sürdürmesinin sebebinin, sistemlerin aksi halde Pakistan'a satılacak olması olduğu belirtildi.

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