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BBC Türkçe

Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor

Hindistan Anayasa Mahkemesi, ülkenin en önemli sembollerinden birisi olan Tac Mahal'in kirlilikten renk değiştirdiğini ifade ederek hükümete uluslararası destek arayışlarına başlama talimatı verdi.

02 Mayıs 2018 03:12

Hindistan Anayasa Mahkemesi, ülkenin en önemli sembollerinden birisi olan Tac Mahal'in kirlilikten renk değiştirdiğini ifade ederek hükümete uluslararası destek arayışlarına başlama talimatı verdi.

Anayasa Mahkemesi sözcüsü hükümete seslendiği konuşmada "Elinizde imkanlar varsa bile bunları kullanmıyorsunuz. Belki de umurunuzda bile değil" diyerek tepki gösterdi.

17. yüzyılda beyaz mermer taşlarla inşa edilen Tac Mahal'in kirlilik nedeniyle önce sararmaya başladığı, şimdiyse mermerin yer yer kahverengi ve yeşil renk aldığı ifade ediliyor.

Anıtın rengindeki değişikliğe hava kirliliğinin yanı sıra şantiyelerin yaydığı toz ve molozların ve böcek dışkılarının yol açtığı belirtiliyor.

Hindistan hükümeti Tac Mahal yakınlarındaki binlerce fabrikanın kapatılması ve başka bölgelere taşınması yönünde talimat vermişti.

Ancak Tac Mahal'in korunması için daha etkin bir çaba gösterilmesi gerektiğini savunanlar hükümeti yeterli çabayı göstermemekle suçluyor ve anıtın rengini yitirmeye devam ettiğini vurguluyor.

Anıtın hemen yanında bulunan Yamuna Nehri'nin açık lağıma dönüşmüş olması nedeniyle bölgedeki sinek nüfusunda patlama yaşandığı belirtiliyor.

Anıtın duvarlarında da böceklerin dışkıları nedeniyle yer yer yeşerme gözlendiği ifade ediliyor.

Tac Mahal, 1643'te Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, 14'üncü çocuğunu doğururken 38 yaşında ölen eşi Mümtaz Mahal adına yaptırdığı bir anıt mezar.

Anıt geçtiğimiz yıl Hindistan'daki iktidar partisi üyelerinin açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi milletvekillerinden Sangeet Som, Tac Mahal'i "Hint kültüründeki kara bir leke" olarak nitelemiş ve "Tac Mahal'i inşa eden adam babasını hapse attı. Hinduları katletmek istedi" demişti.

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