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BBC Türkçe

Hindistan: Rahibeye tecavüze ömür boyu hapis

Hindistan'ın Kalküta kentindeki mahkeme, Mart 2015'te yaşlı bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan Nazrul İslam adlı Bangladeşli zanlıyı ömür boyu hapse mahkum etti.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'ın Kalküta kentindeki mahkeme, Mart 2015'te yaşlı bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan Nazrul İslam adlı Bangladeşli zanlıyı ömür boyu hapse mahkum etti.

Nasrul İslam, tecavüz ve cinayet girişiminden suçlu bulundu.

Diğer beş erkek zanlıya da, Batı Bengal eyaletindeki Ranaghat'ta yaşanan saldırıdaki soygundan 10'ar yıl hapis cezası verildi. Bir başka şüpheli de zanlılara yardım ve yataklık suçundan yedi yıl hapis aldı.

71 yaşındaki rahibe, soyguncular kaldığı manastırı yağmaladıktan sonra saldırıya uğramıştı.

Çetenin saldırı sırasında nakit para ve diğer bazı eşyaları da çaldıkları olay, ülke çapında büyük yankı bulmuş ve kitlesel protesto eylemleri yapılmıştı.

Yasal nedenlerle adı açıklanmayan rahibe, saldırının ardından ameliyat geçirmiş ve Batı Bengal dışına çıkartılmıştı.

Hindistan'da son yıllarda, ülkenin küçük Hristiyan azınlığına ait kilisilere saldırılar görüldü.

Yetkililer, başkent Delhi'de bir öğrencinin 2012'de toplu tecavüze uğrayıp, öldürülmesinin ardından cinsel şiddet yasalarını sertleştirdi.

Ancak, bu tür saldırıların yine de yaygın biçimde yaşandığı belirtiliyor.

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