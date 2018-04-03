Hindistan polisi, bebek hırsızı maymunun peşine düştü

Hindistan'ın Odisha eyaletindeki güvenlik güçleri, girdiği evdeki bebeği kaçırdığı iddia edilen maymunun peşine düştü. Hindistan polisi, 16 günlük bebeğin cesedinin yaşadığı evin yakınlarındaki bir kuyuda boğulmuş halde bulunduğunu belirtirken; maymunu bulmak için başlatıldığını kaydetti.

AFP’nin haberine göre, Odisha eyaletindeki Talabasta kasabasının Cuttack bölgesinde yaşanan olay, cuma günü gerçekleşti. Bebeğin, cibinliğin altında uyuduğu sırada Hindistan’da yaygın bir maymun türü olan ‘rhesus makağı’ tarafından kaçırıldığı belirtildi. AFP’ye konuşan güvenlik güçlerinden S.M. Baral, “Annesi, maymunun çocuğunu aldığını gördüğünü söyledi. Yardım çağırmaya çalıştı ama maymun hızlıca çatıya çıktı ve gözden kayboldu” dedi.

Bebeğin cesedinin olaydan bir gün sonra, yakınlardaki bir kuyuda bulunduğu açıklanırken. Yapılan muayenede ciddi yara almadığının belirlendiği ve ölüm sebebinin boğulma olduğu duyuruldu.

Yöre halkı maymunun bebeği taşırken kuyuya düşürmüş olabileceğini ifade ederken, polis maymunların genellikle yiyecek çalmak için evlere girdiğini, bebek hırsızlığına ilk kez rastlandığını açıkladı. Yerel emniyet görevlisi PC Pradhan, maymun yakalamada uzman kişilerle çalışan polisin, maymunu bir hafta içinde bulmayı ümit ettiğini söyledi.