T24 - Dünyanın ikinci büyük pamuk üreticisi Hindistan, pamuk ihracatını durdurdu. Kararla birlikte yükselen pamuk fiyatları piyasada tedirginlik yaratıyor.



Hindistan yurtdışına pamuk satışını yasakladı.

Hindistan Dış Ticaret Direktörü bu kararın Hintli tekstil üreticisini korumak için alındığını söyledi. Bu kararın ardından yakın vade pamuk kontratı 92,23 dolara kadar yükseldi. Yüzde 4.5 değer kazanan pamuk kontratı, günlük yüksek sınır değerine erişti ve işlemler otomatik olarak durduruldu.

Hindistan'ın bu kararı piyasada tepki ile karşılandı. Hindistan Pamuk Birliği Başkanı Dhiren Sheth, kararın ülkenin uluslararası areneda saygınlığının düzeltilemez şekilde zedeleneceğini söyledi.

Dünya üretiminin yüzde 25'ini ve toplam küresel ihracatın yüzde 18'ini yapan Hindistan, Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük pamuk üreticisi konumda. Hindistan ihracatının yüzde 80'nini de dünyanın en çok pamuk ithal eden ülkesi Çin'e yapıyor.

Ucuz tekstil ürünleri ihracatında lider olan Çin, yükselen pamuk fiyatlarından olumsuz etkilenebilir. Benzer şekilde yüksek pamuk fiyatlarının Türk tekstil sektörüne etkisi de yakından takip edilecek.