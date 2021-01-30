Hindistan özel kripto paraları yasaklamaya hazırlanıyor

Hindistan tüm özel kripto paraların kullanımını yasaklayarak merkez bankası tarafından çıkarılan yeni resmi bir kripto para birimini kullanıma sokmayı planlıyor.

Euronews'in haberine göre; hükümetten tarafından açıklanan yeni kanun tasarıları arasında yer alan düzenlemeye göre Bitcoin gibi kripto paraların ülkede kullanımına izin verilmeyecek.

Fakat tasarıya göre kripto para teknolojisini ve kullanım alanlarını geliştirmek için bazı istisnalar tanınacak.

2019 yılı ortalarında hükümet tarafından oluşturulan bir panelde tüm özel kripto paraların yasaklanması ve bu paralarla işlem yapanlara ağır para cezalarının yanı sıra 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi tavsiye edilmişti. Yine aynı panelde merkez bankası tarafından resmi bir kripto para birimi çıkarılması önerilmişti.

2018 yılının nisan ayında da Hindistan Merkez Bankası tüm finansal kuruluşlardan dijital para birimi ile işlem yapan şirketler ve bireylerle ilişkilerini üç ay içerisinde sonlandırmalarını istemişti.

Fakat geçtiğimiz yıl mart ayında Yüksek Mahkeme merkez bankasının yasağını kaldırarak bankaların kripto para işlemleri yapmasına izin verdi.