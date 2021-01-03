Hindistan Oxford-AstraZeneca aşısını onayladı

Hindistan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını onayladı.

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Prakash Javadekar cumartesi günü gazetecilere verdiği bir demeçte, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının Cuma günü onaylandığını söyledi.

Böylece Oxford-AstraZeneca aşısı Hindistan tarafından onaylanan ilk Covid-19 aşısı oldu. Hindistan, ABD'den sonra en çok vaka sayısına sahip olan ülke konumunda bulunuyor.

Javadekar, en az üç aşının daha onay beklediğini belirterek, "Hindistan belki de en az dört aşının hazır olduğu tek ülke olabilir" dedi.

Hindistan 2021'in ilk 6-8 ayında 300 milyon kişiye aşı ulaştırmayı hedefliyor.