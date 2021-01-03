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Koronavirüs

Hindistan Oxford-AstraZeneca aşısını onayladı

"Hindistan belki de en az dört aşının hazır olduğu tek ülke olabilir"

03 Ocak 2021 01:00

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