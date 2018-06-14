Hindistan Merkez Bankası: Kripto para birimleri yasağından önce araştırma yapılmadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran (DHA) – Hindistan Merkez Bankası (RBI), bankaları kripto para birimi ticareti yapmalarını yasaklayan kararından önce, konuya ilişkin herhangi bir araştırma veya çalışma yürütülmediğini açıkladı.

Bilgi Edinme Hakkı (Request to Information/RTI) yasası kapsamında Avukat Varun Sethi, RBI’nin, Nisan ayında ülke genelinde devlet kontrolündeki bütün finansal kurumların kripto para birimi hizmetleri vermesini yasaklama kararının nedenini öğrenmek için bankayı sorguladı.

RBI ise yasağı uygulamaya koymadan önce iç veya bağımsız herhangi bir araştırma yapılmadığını ve konu üzerinde düşünülmediği yanıtını verdi.

RBI ayrıca kripto para birimleri ticaretindeki risklerin araştırılması için herhangi bir komite kurulmadığını ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen yaptırımlar hakkında bilgi alınmadığını da doğruladı.

