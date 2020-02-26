Hindistan medyası: Delhi'de Hindular Müslümanları hedef alıyor, evlerini ve dükkanlarını yakıyor

Hindistan'ın başkenti Delhi'de Müslümanları dışlamakla eleştirilen tartışmalı yeni vatandaşlık yasasını destekleyenler ve protesto edenler arasında Pazar gününden bu yana süren gerginlik büyüyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sükunet çağrısı yaptı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Delhi'de yerel medya, bazı Hindu grupların Müslümanları hedef aldıklarını, evlerini ve dükkanlarını yaktıklarını yazdı. Bazı Müslümanlar evlerini terk etti. Kentte iki cami de kundaklandı.

Ölenler arasında hem Müslümanlar hem de Hindular bulunuyor. Olaylarda bir polis memuru da hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi Hindistan gezisi sırasında başlayan olaylarda 200'e yakın kişi de yaralandı.

Hastane yetkilileri, onlarca kişinin silahlardan açılan ateş sonucu yaralandıklarını söyledi.

Delhi polisi ve iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP), olayları ve saldırıları engelleyemediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Hindistan'da geçen yıl sonunda onaylanan Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecilere vatandaşlık hakkı tanıyor.

Müslümanları koruyan Hindular

İngiliz Guardian gazetesi Delhi'de bazı mahallelerde örgütlenen Hinduların camileri korumak için devriye gezdiklerini ve Müslüman komşularına evlerini açtıklarını yazdı.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal ise durumun endişe verici olduğunu belirterek ordunun göreve çağrılması gerektiğini söyledi.

Delhi'de özellikle nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Maujpur, Mustafabad, Jaffrabad ve Shiv Vihar gibi bölgelerde gerginlik sürüyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde sokaklarda elleri sopalı grupların dolaştığı, bazılarının çevreye taş attığı, kundaklanan yerler olduğu görülüyor.

Salı öğleden sonra Shahadra bölgesinde bir cami göstericiler tarafından tahrip edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin minarenin tepesindeki hilali sökmeye çalıştığı görülüyor.

BBC muhabiri Yogita Limaye, bölgedeki bir lastik dükkanının da ateşe verildiğini aktardı.

Delhi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü MS Randhawa ise durumun kontrol altında olduğunu ve yeterli sayıda polisin görevlendirildiğini söyledi.

Bölgede dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bazı metro istasyonları kapatılırken, polis gerginliğin arttığı bölgelere girişlerde kimlik kontrolü yapmaya başladı.

Yaşananlardan iktidardaki (BJP'nin lideri Kapil Mishra da sorumlu tutuluyor. Mishra, yeni vatandaşlık yasasını protesto etmek için oturma eylemi yapan göstericileri tehdit etmiş ve ABD Başkanı Trump'ın ülkeden ayrılmasından sonra göstericilerin zor kullanarak dağıtılacağını söylemişti.

"Yakılmış seccadeler, yırtılmış Kuran sayfaları"

Faisal Mohammed

BBC Hindi

Ashok Nagar

Yaşananlardan en çok etkilenen yerlerden olan Ashok Nagar'da saldırıya uğramış bir caminin dışında ufak bir kalabalık bekliyor.

Yeşil, beyaz binanın ön cephesi yanmış. Minarelerin birinde Hindistan bayrağı ve sağcı Hindu grupların simgelerinden olan hardal rengi bir bayrak dalgalanıyor.

Yerlerde yırtılmış Kuran sayfaları var. İki kişi bu kağıt parçalarını toplayıp bir torbaya koyuyor.

Toplayanlardan biri bu sayfaları gidip bir mezarlığa gömeceğini söylüyor.

Binaya girdiğimde yerde takkeler ve yanmış seccadeler görüyorum.

Caminin bulunduğu bölge bir Hindu mahallesi ama burada yaşayanlar olaylarla ilgileri olmadığını savunuyor ve "dışarıdan gelen grupları" suçluyor.

Hastaneleri ziyaret eden BBC muhabirleri yaralılar arasında ateşli silahlarla vurulanlar olduğunu da bildiriyor.

Ayrıca NDTV haber kanalının iki muhabiri de göstericiler tarafından ciddi şekilde darp edildi.

NDTV editörü Nidhi Razdan Twitter'dan, göstericilerin, dövdükleri kişilerin "Hindu" olduklarını anladıktan sonra muhabirleri darp etmeyi bıraktığını duyurdu.

Birçok gazeteci, öfkeli grupların sokakta durdurdukları kişilere dinini sorduklarını belirtiyor.

JK24x7 yerel kanalının bir muhabiri de vuruldu.

Ölen kişilerden biri olan Rahul Solanki'nin kardeşi de BBC'ye yaptığı açıklamada abisinin alışveriş için dışarı çıktığında bir grubun saldırısına uğradığını, kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Yeni yasada ne var?

Aralık ayında geçirilen yasa, komşu ülkeler Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan kaçak olarak ülkeye giren altı dini grubun mensuplarına altı yıldır burada yaşadıklarını kanıtlamaları koşuluyla vatandaşlık hakkı veriyor. Yasa Müslümanları kapsamıyor.

BJP hükümeti yasayla dini baskıdan kaçanlara yasal statü verilmesini amaçladığını, Müslümanların dini azınlık olmadığı ve Hindistan'ın korumasına ihtiyaçları bulunmadığı için yasaya dahil edilmediğini söylüyor.

Ülkedeki Müslüman gruplar ise düzenlemenin hükümetin Müslümanları dışlama siyasetinin bir parçası olduğunu ve anayasanın laiklik ilkesinin çiğnendiğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler de yasayla ayrımcılık yapıldığı endişesini dile getirdi.

Hindistan'da nüfusun yaklaşık yüzde 14,2'sini oluşturan Müslümanların sayısı 180 milyona yakın.