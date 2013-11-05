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Dünya

Hindistan, Mars'a uzay aracı fırlattı

Her şey planlandığı gibi giderse, Hindistan yapımı Sriharikota roketinin taşıyacağı uzay aracı 300 gün sürecek bir yolculuktan sonra Eylül 2014'te Mars'ın yörüngesine girecek

05 Kasım 2013 13:39


Hindistan, Mars'ın atmosferini araştıracak bir uzay aracı fırlattı. Türkiye saatiyle 11.08'deki fırlatma işlemiyle Hindistan Mars'a uzay aracı gönderen ilk Güney Asya ülkesi oldu.

Her şey planlandığı gibi giderse, Hindistan yapımı Sriharikota roketinin taşıyacağı uzay aracı 300 gün sürecek bir yolculuktan sonra Eylül 2014'te Mars'ın yörüngesine girecek.

Hindistan Uzay Kurumu Başkanı BBC'ye yaptığı açıklamada, bu yolculuğun ülkenin Mars'ın yörüngesine ulaşma ve araştırma yapabilme kabiliyetini göstereceğini söyledi.

Fırlatma için 56 saatlik geri sayıma Pazar günü başlanmıştı.

 

Uzay yarışı

 

Bazı gözlemciler Mangalyaan adlı uzay aracının fırlatılışını Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi bölge ülkelerinin uzay yarışında yeni bir hamle olarak değerlendiriyor.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu Başkanı K Radhakrishnan, kimseyle rekabet içinde olmadıklarını ve "kendi kendileriyle yarıştıklarını" söylese de, fırlatma işleminin başarıyla gerçekleştirilmesi en azından Mars'ın keşfi alanında Hindistan'ı Çin'in önüne geçirecek.

Çin'in keşif aracı Yinghuo-1'in 2012'nin sonunda Mars'ın yörüngesinde olması planlanıyordu.

Fakat Yinghuo-1'i taşıyan Rus uzay aracı Phobos Grunt, Kasım 2011'de fırlatıldıktan kısa bir süre alçak yörüngede mahsur kalmıştı.

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