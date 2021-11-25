Hindistan kripto paraların çoğunu yasaklamaya hazırlanıyor

Hindistan hükümeti, ülkede kripto paraların çoğunu yasaklamaya hazırlandığını açıkladı. Ancak kararın hangi kripto paraları kapsayacağı henüz bilinmiyor. Bazı kripto para birimlerinin ise blok zinciri (blockchain) teknolojisini sürdürmek için korunacağı düşünülüyor.

Hindistan Parlamentosu'nun internet sitesindeki açıklamaya göre Kripto Para ve Resmi Dijital Kripto Para Birimi Düzenlemesi Yasa Tasarısı, özel sahipli kripto para birimlerinin yasaklanmasını ve Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) kendi sanal para birimini üretmesini öngörüyor.

Hükümetin Ocak ayında hazırlamaya başladığı tasarının onay süreci sonrası kışın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ancak tasarının tamamı henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Piyasa etkisi

Hindistan'daki kripto para sitesi WazirX'te Bitcoin yüzde 13, Shiba İnu ve Dogecoin yüzde 15'ten fazla değer kaybetti.

"Kripto Tüccarı" isimli kitabın yazarı Glen Goodman ise BBC'ye yaptığı açıklamada Hindistan'ın kararının dünya piyasasına etkisinin az olduğunu söyledi.

Goodman, "Çin hükümeti kripto para birimlerini yasakladığında bile piyasa çok sarsılmamıştı ve bu çok büyük bir olaydı" dedi.

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Ekonomik sürdürülebilirlik konusunda endişeler

Geçen hafta RBI yöneticisi Şaktikanta Das, bankanın dijital para birimlerinin ekonomik sürdürülebilirliğiyle ilgili endişeleri olduğunu söyledi ve blok zinciri teknolojisinin kripto para birimleri olmadan da ilerleyebileceğini öne sürdü.

Kripto para birimlerini inceleyen CoinDesk websitesi RBI'nin kripto para birimleri hakkındaki görüşlerini muhafazakar buluyor.

Mart 2020'de Hindistan Anayasa Mahkemesi RBI'ın iki yıldır uyguladığı dijital para birimi ticareti yasağını yürürlükten kaldırmıştı.

Glen Goodman, Çin'in kripto parayı yasaklaması ve El Salvador'un resmi para birimi olarak kabul etmesini örnek vererek ülkelerin farklı tutumlarına dikkat çekiyor.

Goodman, "Her ülke kripto paraya farklı bir şekilde yaklaşıyor, bazısı tehdit, bazısı da fırsat olarak görüyüor" diyor. Çin'deki yasağın da hükümetin kendi ürettiği dijital para birimini öne çıkarmak için uyguladığını öne sürüyor.

"Çin, kripto para birimlerini hükmetmek istiyor ve bence Hindistan'da aynı yoldan ilerliyor."