Hindistan: Karısını kartpostalla boşayan adam gözaltında

Hindistan'da ikinci karısını kartpostalla boşamaya yeltenen bir adam şimdi taciz ve tecavüz ile suçlanıyor.

38 yaşındaki Hindistanlı Müslüman Muhammed Hanif, evlendikten yalnızca bir hafta sonra ikinci eşine 'boşol, boşol, boşol' yazılı bir kartpostal yollayarak boşanmaya yeltendi.

Ancak eşinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Hanif ilk aşamada kefaletle serbest bırakıldı.

Fakat polisin yaptığı soruşturma sırasında, ikinci evliliğinin zaten teknik olarak geçersiz olduğu ortaya çıktı. Yeniden ve bu kez tecavüz suçundan tutuklanacağı açıklandı.

BBC'ye konuşan Emniyet Müdür Yardımcısı V. Satyanarayana "Soruşturmamız evlilik işlemlerinin geçerli olmadığını ortaya koydu çünkü Hanif nikah için gereken belgeleri sunmamış" dedi.

Polis yetkilisi "Bu yüzden Hanif için verilen kefaletle serbest bırakılma kararını iptal ediyoruz. Hukukçularımızın tavsiyesine uyarak onu, evlenmediği halde evlenmiş gibi yaptığı kadını kandırmak ve tecavüz suçlamalarıyla tekrar gözaltına alacağız" diye konuştu.

Soruşturma Hanif'in yasal olarak birinci eşiyle hala evli olduğunu ve onun karşı çıkışına rağmen ikinci kez evlendiğini ortaya koyuyor.

Hindistan'da Müslüman erkekler şeriat hukukuna göre dört kadınla evlenebiliyor.

Fakat Hanif'in ikinci evliliği için gereken tüm yasal belgeleri sunmamış olduğunun saptanmasıyla olayın boyutu değişti.

Müslüman erkeklerin üç kez "boşol" demek suretiyle istedikleri zaman eşlerini o anda boşayabilmelerine imkan veren şeriat yasalarına karşı kadın grupları güçlü kampanyalar yürütüyor.

Şu anda Hindistan Yüksek Mahkemesi bu yöntemin anayasaya aykırılığı şikayetiyle açılan davayı görüşüyor.

Kadın grupları Pakistan ve Bangladeş de dahil bir çok İslam ülkesinin üç kez "boşol" diyerek boşanma yöntemini yasakladığını ancak bu yöntemin Hindistan'da giderek daha yaygın kullanıldığını söylüyorlar.