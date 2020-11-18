Hindistan kaplanı 3.000 km'lik yolculuğunu tamamladı, eşini bekliyor

Walker olarak adlandırılan 3 buçuk yaşındaki erkek kaplan, geçen yıl Haziran ayında batıdaki Maharashtra eyaletindeki bir vahşi yaşam sığınağından ayrıldı. Bir av, bölge veya bir eş aradığı düşünülen Walker, yaklaşık 3.000 km (1.864 mil) seyahat etti.

205 metrekarelik Maharashtra'daki Dnyanganga tapınağı leoparlar, mavi boğa, yaban domuzu, tavus kuşu ve benekli geyiklere ev sahipliği yapıyor. Yaban hayat yetkilileri Walker'ın orada yaşayan tek kaplan olduğunu söyledi. Maharashtra eyaletinin orman yetkilisi Nitin Kakodkar toprak ve av sorunu yaşamayacağı bir bölge olduğunu ifade etti.

Walker 5 binden fazla yerde görüldü

Yetkilileri, Walker'a çiftleşme partneri vermek için dişi bir kaplanı sığınağa götürüp götürmemeleri gerektiğini düşündüklerini belirtti: "Bu daha önce eşi görülmemiş bir hareket."

Kaplanların yalnız yaratıklar olmadığını söyleyen vahşi yaşam görevlileri, ikinci bir kaplanı tapınak alanına taşımanın da riskli bir karar olduğuna dikkat çekti: "Birincisi, burası büyük bir sığınak değil. Çiftlikler ve bozuk ormanlarla çevrili. Ayrıca, Walker burada ürerse av üzerinde baskı olacak ve yeni doğan kaplanlar dağılmaya çalışacak."

Walker yerleşmek için uygun bir yer aradığı yolculuğu sırasında 5 binden fazla yerde görüldü. İnsanlarla sadece bir kez temasta bulunduğu belirtildi. Hindistan Vahşi Yaşam Enstitüsü'nde biyolog olan Dr. Bilal Habib yolculuğu değerlendirerek "Bu uzun yürüyüşün gösterdiği şey, gelişmeye ve artan insan nüfusuna rağmen, Maharashtra'nın kırsal alanlarının kaplanların özgürce hareket etmesine hala elverişli olduğudur. Bu anlamda gelişme, buradaki hayvan hareketine hala bir engel haline gelmemiştir." dedi.