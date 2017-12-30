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Dünya

Hindistan Japon çizgi filminin yasaklanmasını istiyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Hindistan muhalefet partisi, hükümetin Japon çizgi filmi Doraemon Nobita’yı topluma olumsuz bir etkisi olduğu için tamamen yasaklamasını istedi

30 Aralık 2017 13:50

Mergim Özdamar / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Hindistan muhalefet partisi, hükümetin Japon çizgi filmi Doraemon Nobita’yı topluma olumsuz bir etkisi olduğu için tamamen yasaklamasını istedi.
Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Yasama Sorumlusu Dr Murad Rass, Cuma günü Punjab Meclisi’nde sunulan bir önerge ile bu talepte bulundu. Rass, Doraemon’un Pakistan’da bazı kablolu yayın operatörleri ve televizyon kanallarında yasaklanmış olmasına rağmen yayınlandığını iddia etti.
Çocukların çizgi film için kolay bir hedef olduğunu belirten Rass, “Bu çizgi filmler, çocukların eğitici ve fiziksel refahı üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.” dedi.
Rass, Hindistan\'ın Kontrol Hattını (LOC) ihlal ettiğini ve Pakistan\'a zarar vermek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti, “Bu animasyonlar ve çizgi filmler çocukları olumsuz etkiliyor” diye tekrarladı.
Yetkili makamların sessiz seyirci rolünü oynadıklarını söyleyen Rass, hükümetin bu programları yayınlayan kablolu yayın operatörlerine ve televizyon kanallarına karşı katı bir önlem almasını istedi. Express Tribune’a konuşurken, \"Çocuklarımıza dini değerler ve geleneklerimize uygun çizgi filmler üretmeliyiz\" dedi.
Rass ayrıca yetenekli gençlerin çocuklar için çizgi film üretmelerine daha fazla fırsat yaratılması gerektiğini belirtti ve “ülkede yetenekli insan kıtlığı yok” dedi.

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