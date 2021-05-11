Hindistan'ın yedi günlük Covid-19 ortalaması yeni zirveye ulaştı

Hindistan'da salı günü, yedi günlük ortalama Covid-19 yeni vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası sağlık yetkilileri, ülkenin virüs varyantının küresel bir endişe oluşturduğu konusunda uyardı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Hindistan'ın günlük Koronavirüs vakaları 329 bin 942 artarken, hastalıktan ölümler 3 bin 876 arttı. Hindistan'ın toplam koronavirüs enfeksiyonları şu anda 22,99 milyon iken, toplam ölümler 249 bin 992'ye yükseldi.

Hindistan, bildirilen günlük ortalama yeni ölüm sayısında dünyada başı çekiyor ve her gün dünya çapında bildirilen üç ölümden birini oluşturuyor.

Ülkede yedi günlük ortalama yeni vakalar 390 bin 995 ile rekor seviyede.

DSÖ'nün COVID-19 teknik sorumlusu Maria Van Kerkhove pazartesi günü "Bunu küresel düzeyde bir endişe çeşidi olarak sınıflandırıyoruz" dedi ve "İletilebilirliğin arttığını gösteren bazı mevcut bilgiler var." diye ekledi.

Hindistan'da tıbbi ekipman desteği

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, Hindistan'daki krizi desteklemek için oksijen tüpleri ve diğer tıbbi cihazlar gönderdiler, ancak ülkedeki birçok hastane hayat kurtaran ekipman eksikliği ile mücadele ediyor.

Bir hükümet yetkilisi, pazartesi günü geç saatlerde güneydeki Andhra Pradesh eyaletindeki Tirupati'deki bir devlet hastanesinde oksijen taşıyan bir tankerin gelişindeki gecikme nedeniyle 11 kişinin öldüğünü söyledi. Hindistan hükümeti, tıbbi tesisler üzerindeki yüke ek olarak, hastaneler nadir de olsa ölümcül enfeksiyon vakalarında artış bildirdikleri için, doktorlara Covid-19 hastalarında mukormikoz veya "siyah mantar" belirtilerine dikkat etmelerini söyledi.

Burunda kararma veya renk atmasına, bulanık veya çift görmeye, göğüs ağrısına, nefes almada zorluklara ve kan öksürmesine neden olabilen hastalığın, diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu keşfedildi. Araştırmacılar, diyabetin, şiddetli COVID-19'u tedavi etmek için kullanılan deksametazon gibi steroidlerle daha da kötüleşebileceğini bildirdi.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, bazı inananlar Koronavirüse karşı bağışıklıklarını artıracağı veya iyileşmelerine yardımcı olacağı umuduyla vücutlarını inek pisliği ve idrarıyla örtmek için haftada bir kez sığınaklara gidiyorlar.

Doktorlardan "İnek gübresi kullanmayın" uyarısı

Ülkedeki doktorlar, COVID-19'a karşı inek gübresi kullanma uygulamasına karşı uyarıda bulunmak zorunda kaldılar ve etkinliği için bilimsel bir kanıt bulunmadığını ve diğer hastalıkların yayılma riski taşıdığını söylediler

Hindistan Tıp Derneği'nin ulusal başkanı olan Dr J.A., "İnek gübresi veya idrarının COVID-19'a karşı bağışıklığı artırmak için işe yaradığına dair somut bilimsel kanıt yoktur, tamamen inanca dayanmaktadır" dedi.