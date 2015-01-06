Hindistan ile Pakistan arasında gerilim



Pakistan – Hindistan sınırı açıklarında meydana gelen olay iki düşman ülke arasında aniden gerginliğe yol açtı. Medya haberlerine göre Hindistan hükümeti Pakistan sınırındaki Gujarat eyaletine özel birlikler sevk etti. Liman kentlerindeki deniz kuvvetlerine bağlı filolar alarma geçirildi.

Gerginliği tırmandıran, geçen hafta Pakistan’dan kalkıp Hindistan kıyılarına yaklaşan balıkçı teknesi olmuştu. Liman kendi Porbunder’e 350 kilometre kadar mesafede sahil muhafaza gemisi tarafından uyarı ateşiyle durdurulan teknedekiler beraberlerindeki bombayı patlatarak tekneyi havaya uçurmuşlardı. Hindistan Savunma Bakanı Manohar Parrikar patlayıcı maddenin Hindistan’da faaliyet gösteren radikal dinci terör örgütü Laşkari Taiba’ya teslim edilmek üzere tekneye yüklendiğini ve teknedekilerin sıradan kaçakçı olmadıklarını söyledi:

“Kaçakçılar göze batmamak için yoğun olarak kullanan rotaları seçerler. Bu tekne alışık olmadığımız bir rotada seyrettiği için sahil muhafaza birimlerimiz tarafından bir gün boyunca izlendi. Öte yandan kaçakçılar normal olarak Pakistan sahil koruma komutanlığı ya da diğer resmi yerlerle telsiz bağlantısı kurmazlar.”

'Kanlı saldırı önlendi'

Hindistan sahil Muhafaza Komutanlığı Genel Müdürü Nautiyal da balıkçı teknesinin istihbarat birimlerince ihbar edildiğini ve muhtemelen son derece kanlı bir saldırının önlenmiş olduğunu belirtti:

“Şüpheli bir deniz aracının kıyılarımıza yaklaşmakta olduğu istihbarat tarafından bize bildirildi. Keşif uçağımız tekneyi Porbandar’a 350 kilometre mesafede tespit etti. Durmaları için yaptığımız ihtara mürettebat tepki göstermedi. Havaya uçurdukları tekne ile birlikte battılar.”

2008 yılında Mumbai’de düzenlenen terör saldırısının sorumluluğunu Laşkari Taiba adlı örgüt üstlenmişti. 166 kişinin canına mal olan saldırının failleri Pakistan’dan deniz yoluyla gelmişlerdi. Savunma Bakanı Manohar Parrikar saldırı ihbarlarının artması üzerine karasularındaki denetimleri arttırdıklarını açıkladı:

“Terör saldırısına hazırlandıklarının en somut ipucu teknede meydana gelen patlamaydı. Mürettebat intihar etti. Kaçakçı olsalar teknedeki malı denize atıp teslim olurlardı. Teknedekiler intihar etmeyi akıllarına koymuşlardı.”

Keşmir'de de çatışma çıktı

Son günlerde Keşmir’de de mevzi çatışmalar cereyan etmişti. Çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor. 13 yaşındaki Pakistanlı bir kız çocuğunun da öldüğü çatışmalarla ilgili olarak Hindistan medyasında çıkan haberlerde Pakistan askerlerinin ateşkes hattındaki bir kontrol noktasına ateş açtıkları belirtilirken Pakistan kaynaklı haberlerde Hindistan birliklerinin durup dururken Sialkot kentine saldırdığı öne sürüldü.

Hindistan ve Pakistan nükleer güçleri Keşmir yüzünden iki kez savaşmıştı. 2003 yılında kararlaştırılan ateşkes sürekli ihlal ediliyor. Geçen yılın ekim ayında sınır bölgesinde cereyan eden çatışmalarda en az 20 kişi ölmüştü.

Bernd Musch-Borowska