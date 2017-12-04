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Hindistan Havayolları uçağının yolcusu rahatsızlandı, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Murat ÇAKIR/iSTANBUL, (DHA) HİNDİSTAN Havayolları'na (Air İndia) ait  Boeing 787 tipi uçak,  bir yolcusunun  rahatsızlanması üzerine İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı

04 Aralık 2017 15:19

Murat ÇAKIR/iSTANBUL, (DHA) HİNDİSTAN Havayolları\'na (Air İndia) ait  Boeing 787 tipi uçak,  bir yolcusunun  rahatsızlanması üzerine İstanbul Atatürk Havalimanı\'na inmek zorunda kaldı.  Hindistan\'ın Ahmedabad kentinden Londra\'ya gitmek üzere havalanan uçak Türkiye hava sahasında seyir halindeyken bir yolcusu aniden rahatsızlandı. AL171 sefer sayılı uçağın pilotu, en yakın meydan olan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na acil iniş yapma kararı aldı ve uçak saat 10.53\'de İstanbul\'a indi. 

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcu, uçağın altına gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı, uçak ise  Londra\'ya hareket etti.

(FOTOĞRAF)

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