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BBC Türkçe

Hindistan Havayolları, çalışanını terlikle döven vekili affetti

Hindistan Havayolları, geçen ay, business class uçamamasına sinirlenerek bir çalışanını terlikle döven milletvekili Ravindra Gaikwad'a getirdiği uçuş yasağını siyasilerin müdahalesiyle geri çekti

08 Nisan 2017 20:47

Hindistan Havayolları, geçen ay, business class uçamamasına sinirlenerek bir çalışanını terlikle döven milletvekili Ravindra Gaikwad'a getirdiği uçuş yasağını siyasilerin müdahalesiyle geri çekti

Gaikwad, Sivil Havacılık Bakanlığı'na mektup göndererek "üzgün olduğunu" söyledi ama Hindistan Havayolları'ndan özür dilemeyi reddetti

Bunun üzerine şirket önce özür gelinceye kadar Gaikwad'ın Hindistan Havayolları uçaklarına binemeyeceğini açıkladı ancak bakandan gelen yazı üzerine yasağı kaldırdı.

Aşırı sağcı Siv Sena partisi milletvekili Ravindra Gaikwad'ın nöbetçi müdürü dövdüğü olay Hindistan Havayolları'nın Pune-Yeni Delhi seferini yapan uçağında yaşanmıştı.

Talep olmaması nedeniyle, uçuşta business class'ın kaldırıldığı önceden danışmanına bildirilmesine rağmen Gaikwad, uçak Yeni Delhi'ye indikten sonra personele bağırmaya başladı. Milletvekili, yarım saat kadar uçaktan inmeyi reddedince havayollarının nöbetçi müdürü R. Skumar çağrıldı.

Gaikwad, uçaktan inmesini isteyen Skumar'a önce tokat attı. Öfkesini alamayan milletvekili daha sonra iterek yere düşürdüğü ve gözlüğünü parçaladığı 60 yaşındaki nöbetçi müdüre terliğiyle defalarca vurdu. Nöbetçi müdür, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Olayın ardından Hindistan Havayolları'nın dışında dört havayolu şirketi daha Gaikwad'a uçuş yasağı getirmişti.

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