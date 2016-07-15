Ganj Nehri'nin suyunu şişeleyerek satıyorlar

Hindistan'ın Ulusal Posta Hizmetleri, Ganj Nehri'nin kutsal kabul edilen suyunu şişeleyerek, posta ve internet üzerinden satmaya başladı.

Hindistan'ın kuzeyinden Bangladeş'e uzanan 2.700 km uzunluğundaki akarsu, Hindu inancına göre kutsal.

Kutsal su, Gangotri ve Hindular'ın hac noktalarından biri olan Rishikesh'te şişelenecek. Dağıtım ülke geneline yapılacak.

Kamu kuruluşu Hindistan Posta Hizmetleri aracılığıyla satılacak şişeleri, internet üzerinden de almak mümkün.

Ganj Suyunu kapınıza kadar getirebiliyorsunuz.

Kutsal suyun Rishikesh'te doldurulmuş 200 ml'lik çeşidi için 25 rupi (1 TL'de biraz fazla), Gongatri için ise 15 rupi (0.64 TL) ödeyecek.

Hinduların "Anne Ganj" diye tanımladığı nehrin kirletilmesi Hindu inancına göre yasak. Ancak nehir, uzun süredir kirlilikle gündemde.

Hindular hamileyken ölen kadınların ve çocukların cesetlerini nehre atıyor. Ganj Nehri'nde cesetler, endüstriyel atık ve kanalizasyon nedeniyle kirleniyor.

Hindistan Başbakanı Başbakan Narendra Modi nehri temizlemeyi vaat etmişti. Ancak Hint çevrecilere göre şu ana dek yapılanlar yetersiz.

Nehre yakın noktalarda faaliyet gösteren küçük işletmeler yıllardır nehrin suyunu yakın çevreye satıyor. Ancak Posta Ofisi'nin şişeleme ve dağıtım ağıyla başa çıkamayacaklarını söylüyorlar.