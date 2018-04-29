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BBC Türkçe

Hindistan: Game of Thrones bölümü sızdırdıkları şüphesiyle 4 kişi tutuklandı

Hint polisi dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle 4 kişiyi tutukladı. Mumbai Emniyet Müdür Yardımcısı Akbar Pathan, gelen şikayet sonucu başlatılan soruşturma kapsamında, yedinci sezonun dördüncü bölü

29 Nisan 2018 20:30

Hint polisi dünyanın en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle 4 kişiyi tutukladı.

Suçlananların üçünün dizinin Prime Focus Technology isimli firmada çalıştığı açıklandı.

Bu şirketin, dizinin Hindistan'daki internet haklarını elinde bulunduran Hotstar isimli firma adına bölümleri depoladığı belirtiliyor.

Game of Thrones, televizyon tarihindeki en fazla indirilen yapım olma özelliğini de elinde tutuyor.

Yeni sezonun dördüncü bölümü 4 Ağustos'taki yayın tarihinden günler önce sızdırılmıştı.

Hakları Amerikan HBO televizyonunda olan dizi yayınlandığı yıllar içinde birçok kez sızdırma haberleri ile anıldı.

Son olarak bilgisayar korsanları, 1,5 terabaytlık veri çaldıklarını söylerken, HBO e-posta sisteminin tamamen ele geçirildiğine inanmadıklarını belirtmişti.

Hindistan'daki tutuklamaların bilgisayar korsancılığı ile değil sızdırılan bir bölüm ile ilgili olduğu ifade ediliyor.

AFP haber ajansına konuşan Mumbai Emniyet Müdür Yardımcısı Akbar Pathan, gelen şikayet sonucu başlatılan soruşturma kapsamında, yedinci sezonun dördüncü bölümünü izinsizce yayınlayan dört kişinin tutuklandığını açıkladı.

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