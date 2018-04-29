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BBC Türkçe

Hindistan: En alt kast üyesi genç 'ata bindiği için' linç edildi

Hindistan'ın kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan genç bir çifti, bir at sahibi olup atına bindiği için dövülerek öldürüldü. Hindistan'ın bazı kesimlerinde at sahibi olmak iktidar ve refah sembolü olarak görülüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Hindistan'ın kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan genç bir çifti, bir at sahibi olup atına bindiği için dövülerek öldürüldü.

Gujarat eyaletinde yaşanan olayın ardından, daha üst bir kasta üye üç adamın tutuklandığı belirtildi.

Kurbanın babası, ata binmek üst kastlara tanınan bir ayrıcalık olduğu için, oğluna ata binmemesi uyarıları yapıldığını söyledi.

Hindistan'ın bazı kesimlerinde at sahibi olmak iktidar ve refah sembolü olarak görülüyor.

Üst düzey bir polis yetkilisi cinayetin başka nedenlerle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu söyledi.

Gujarat eyaletinde yaşanan olayda 21 yaşındaki Pradeep Rathod adlı çifçinin cesedi kan içinde yatarken bulundu. Kurbanın babası, oğlunun atının da heme yakında bulunduğunu söyledi.

Babası polise yaptığı şikayette, oğlunun atları çok sevdiğini ve bu yüzden ona bir tane aldığını belirtti.

Kurbanın babası ifadesinde "Oğlum atlara olan sevgisi öldürülmesine neden oldu. Bir hafta önce oğlumla beraber at biniyorduk. Üst Kshatriya (Savaşçı) kastından biri köyde ata binmememiz uyarısı yaptı. Dalitlerin at süremeyeceğini sadece Kshatriyaların ata binebileceğini söyledi. Atı satmadığımız takdirde bizi öldürmekle tehdit etti" dedi.

Hindistan'da "Dokunulmazlar" diye de bilinen Dalit topluluğu sık sık ayrımcılık ve şiddet olaylarına maruz kalıyor.

Kast temelinde ayrımcılık Hindistan'da yasadışı olsa da, toplumda çok yaygın.

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