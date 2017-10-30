Hindistan demiryolu yatırımıyla 1 milyon istihdam yaratacak

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Hindistan Demiryolları Bakanlığı ülkenin demiryollarına 150 milyar dolar yatırım yaparak 5 yılda 1 milyon istihdam yaratacaklarını açıkladı.

Hindistan Demiryolu Bakanı Piyush Goyal, “Önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan Demiryolları 150 milyar dolarlık yatırım yapacak. Tüm bu yatırımlar istihdama dönüştüğünde ise sadece demiryolu yatırımlarıyla 1 milyon istihdam yaratacağımızı düşünüyorum” dedi.

Goyal yaptığı açıklamada hem yatırım müjdesi verdi, hem de tren raylarının tamamen elektrikli hale getirilmesi projesinin 10 yılda değil dört yılda tamamlanacağını açıkladı. Bu işlem zarar yazmakta olan Hindistan demiryollarının maliyetlerini yüzde 30 azaltacak. Ağustos’taki kabine değişikliğinde bu bakanlığa gelen Goyal ulusal demiryollarına ‘yeni bir yön’ vermeye çalıştığını söylemişti.

Goyal’dan önceki demiryolu bakanı Suresh Prabhu da Hindistan Demiryolları’nın 8.6 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç duyduğunu söylemiş ve yabancı yatırımcıları bu alanda yatırıma davet etmişti.



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