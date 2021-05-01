Hindistan'da mahsur kalan Avustralyalılar ülkelerine döndüklerinde 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir

Avustralya, vatandaşlarının Hindistan'dan dönmesini geçici olarak yasakladı.

Bloomberg'ün haberine göre, Sağlık Bakanı Greg Hunt, e-postayla yaptığı açıklamada, Hindistan'da bulunan yolcuların Avusturalya'ya varışlarından sonraki 14 gün sokağa çıkma yasağının, Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Günlük vakaların cumartesi günü ilk kez 400 bini aştığı Hindistan gibi ülkelerde Covid-19 yayılırken Avustralya'nın karantina sisteminin geri dönen yolcularda daha fazla pozitif vaka ile sonuçlanacağına dair korkular var. Ülke, uluslararası sınırını yerleşik olmayanlara kapatarak virüsün yerel yaygınlığını ortadan kaldırmaya çalışırken, ara sıra vakalar karantina otellerinden topluluğa sızıyor.

Hunt, "Risk değerlendirmesi, Avustralya'da karantinada bulunan ve Hindistan'da Covid-19 enfeksiyonu kapmış denizaşırı yolcuların oranına dayanıyordu" dedi.

Avustralya salı günü en az 15 Mayıs'a kadar Hindistan'dan tüm uçuşları yasaklamış olsa da insanlar aktarmalı uçuşlarla ülkeye gelebiliyordu. Yeni tedbir, bu açığı da kapatmayı hedefliyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi'ne göre, hükümetin aşıları yaymak ve geri dönen vatandaşları korumak için daha etkili bir karantina sistemi sağlaması gerekiyor.