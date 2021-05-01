Hindistan'da mahsur kalan Avustralyalılar ülkelerine döndüklerinde 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir

Avustralya, vatandaşlarının Hindistan'dan dönmesini geçici olarak yasakladı.
Bloomberg'ün haberine göre, Sağlık Bakanı Greg Hunt, e-postayla yaptığı açıklamada, Hindistan'da bulunan yolcuların Avusturalya'ya varışlarından sonraki 14 gün sokağa çıkma yasağının, Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.
Günlük vakaların cumartesi günü ilk kez 400 bini aştığı Hindistan gibi ülkelerde Covid-19 yayılırken Avustralya'nın karantina sisteminin geri dönen yolcularda daha fazla pozitif vaka ile sonuçlanacağına dair korkular var. Ülke, uluslararası sınırını yerleşik olmayanlara kapatarak virüsün yerel yaygınlığını ortadan kaldırmaya çalışırken, ara sıra vakalar karantina otellerinden topluluğa sızıyor.
Hunt, "Risk değerlendirmesi, Avustralya'da karantinada bulunan ve Hindistan'da Covid-19 enfeksiyonu kapmış denizaşırı yolcuların oranına dayanıyordu" dedi.
Avustralya salı günü en az 15 Mayıs'a kadar Hindistan'dan tüm uçuşları yasaklamış olsa da insanlar aktarmalı uçuşlarla ülkeye gelebiliyordu. Yeni tedbir, bu açığı da kapatmayı hedefliyor.
Muhalefetteki İşçi Partisi'ne göre, hükümetin aşıları yaymak ve geri dönen vatandaşları korumak için daha etkili bir karantina sistemi sağlaması gerekiyor.
Gölge Kabine* Sağlık Bakanı Mark Butler, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Raydan çıkan bir aşı dağıtım stratejimiz ve tıbbi karantina için değil turizm için inşa edilmiş olan otellere odaklanan bir karantina sistemimiz var" dedi. Butler daha sonra, "Ve şimdi, mümkün olan en kısa sürede bu yasağı kaldırmamıza izin verecek ölçülü ve mantıklı bir plandan ziyade manşetlerin peşinden koşmaya dayanan bir Hindistan stratejimiz var" diye ekledi.
Hunt Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, kabinenin aşı olmamış/risk grubundaki Avustralyalıları Hindistan'dan geri getirmeye odaklanacağını ve özel uçuşların 15 Mayıs'tan sonra mümkün olan en kısa sürede başlayacağını söyledi
* Gölge Kabine: Avustralya federal siyasetinde gölge kabine, muhalefetin federal kabinesidir. Avustralya muhalefet lideri tarafından yönetilir.