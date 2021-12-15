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Dünya

Hindistan'daki uçağın kargo bölümünde uyuyakalan işçi, gözünü Birleşik Arap Emirlikleri'nde açtı

Uyuyakalan işçinin görevine son verildi

15 Aralık 2021 14:32

Hindistan'ın Mumbai kentindeki havaalanındaki bagaj yükleme bölümünde çalışan bir işçi, uçağın kargo bölümünde uyuyakaldı. Uyuyakaldığını Birleşik Arap Emirlikleri'ne indikten sonra fark eden çalışan, işinden oldu.
 
Sputnik'te yer alan habere göre, Hindistan'da Mumbai'deki havaalanında bagaj yükleme bölümünde çalışan bir işçi, Indigo Airlines'a ait Abu Dabi uçuşunu gerçekleştirecek uçağın kargo bölümünde uyuyakaldı. Yorgunluktan uyuyakalan işçi gözünü açtığında uçak, Birleşik Arap Emirleri'ne inmişti.
 
Havayolu firması, kalkıştan iki saat sonra, uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentine indiğinde işçinin varlığından haberdar oldu.
 
Abu Dabi'deki yerel yetkililer işçiyi sağlık muayenesinden geçirip aynı uçakla Mumbai'ye geri gönderdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, işçinin görevine son verildi.
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