Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler barikatları aştı; Kızıl Kale'nin etrafını sardı

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Hindistan'da yeni tarım yasasını protesto eden çiftçiler polis barikatlarını aşarak başkent Delhi'deki tarihi Kızıl Kale'nin topraklarına girdi.

Polis, başkentte yürüyen yüz binlerce çiftçiyi dağıtmak için cop ve biber gazı kullandı. Birçok kişi eylemlere at ve traktör üstünde katıldı.

Olaylarda bir çiftçinin öldüğü ve onlarca protestocunun yaralandığı belirtildi.

Delhi'nin bazı bölgelerinde protestoları yavaşlatmak amacıyla mobil internet servisleri ve metro istasyonları kapatıldı.

Kızıl Kale'nin önünde bir konuşma yapan Punjablı çiftçi Diljender Singh, "6 aydır protesto halindeyiz ancak hükûmetimiz bizi dinlememeyi tercih etti. Atalarımız bu kaleyi daha önce defalarca bastı. Hükûmete mesajımız şudur: Eğer taleplerimizi kabul edilmezse bunu ve daha fazlasını yapacağız" dedi.

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getirdiği iddia edilen 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyordu.

On binlerce çiftçi kasım ayından bu yana Delhi'nin çevresinde kamp kurarak protestolar düzenliyordu.

Yetkililer, Cumhuriyet Günü geçitinin bitmesini bekledikleri sürece çiftçilere traktörlerle protesto düzenlemesine izin vermişti. Ancak birçok protestocu barikatları aştı ve şehre doğru yürüdü.

İçişleri Bakanı Amit Shah'ın protestoların nasıl kontrol altına alınabileceğini konuşmak için Delhi polisiyle bir araya geldiği belirtildi.

Çiftçilerin, 22 Ocak'ta hükümet yetkilileriyle yaklaşık 5 saat sürmesi planlan görüşmeleri, yarım saatte sona ermişti.

Böylelikle hükümet ile çiftçiler arasındaki tartışmalı tarım kanunlarının görüşülmesine yönelik 11'inci müzakere de sonuçsuz kalmış oldu. Bir sonraki müzakere tarihi ise açıklanmamıştı.

Hükümetin tartışmalı kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.