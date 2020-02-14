Hindistan'da Trump gecekonduları görmesin diye duvar örüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay Hindistan'a yapacağı ziyaret kapsamında Ahmedabad kentinde yeni inşa edilen duvarla gecekondu manzarası kapatılacak.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi duvarın gecekondu bölgesini gizlemek için değil, güvenlik nedeniyle inşa edildiğini söyledi.

"150'den fazla usta gece gündüz çalışıyor"

Reuters'a konuşan bir duvarın örülmesinden sorumlu müteahhit ise hükümetin ABD Başkanı Donald Trump Ahmedabad havaalanından yola çıktığında gecekondu mahallesinin görülmesini istemediğini söyledi. İsminin gizli kalması şartıyla konuşan müteahhit, "En kısa sürede bir duvar inşa etmem söyledi, 150'den fazla duvar ustası projeyi bitirmek için gece gündüz çalışıyor" dedi.

Hükümet yetkilisi ise duvar inşaatının 'güzelleştirme ve temizlik' çalışmalarının parçası olduğunu kabul etti. 400 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğindeki örülmesi planlanan duvar ile 800 kadar aileyi barındıran gecekondu bölgesinin ABD Başkanı Trump'ın gözüne çarpmasını engelleyecek.

ABD Başkanı, 24 ve 25 Şubat'ta Hindistan'da olacak

Trump, ticaret anlaşmazlıkları ardından yıpranan stratejik bağları yeniden sağlamak için 24 ve 25 Şubat'ta Hindistan'ı ziyaret edecek. Kendisinin geçen eylülde Houston'da Hindistan Başbakanı Narenda Modi için düzenlediği 'Howdy Modi' (Selamlar Modi) şovuna benzer şekilde Ahmedabad'daki stadyumda 'Kem Chho Trump' (Nasılsın, Trump) adlı etkinliğe katılması bekleniyor.