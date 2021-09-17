Hindistan'da sınava şortla gelen öğrenci, bacaklarını perdeyle kapatmak zorunda kaldı

Hindistan'da sınava şortla gelen öğrenci, gözetmen öğretmenin kıyafetlerine itiraz etmesi üzerine bacaklarını perdeyle kapatmak zorunda kaldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 19 yaşındaki öğrenci Jubilee Tamuli, babasıyla birlikte Hindistan'ın Assam eyaletindeki sınav merkezine gitti.

Tamuli, sınav prosedüründe herhangi bir kıyafet zorunluluğu olmadığını ve güvenlik görevlilerinin binaya girmesine izin verdiğini, ancak bir öğretmen tarafından sınav salonuna girmesinin engellendiğini aktardı.

Olay hakkında "Hayatımın en aşağılayıcı deneyimiydi" diyen Tamuli, sınav merkezinin dışında gazetecilere "Şort giymek suç mu? Bütün kadınlar şort giyiyor. Şort giymemizi istemiyorlarsa sınav belgelerinde belirtmeleri gerekirdi" dedi.

Girijananda Chowdhury Eczacılık Bilimleri Enstitüsü'nde düzenlenen üniversite giriş sınavında meydana gelen olay hakkında yerel gazeteler "Covid-19 protokollerini ve maskeleri kontrol etmediler, ama şortları kontrol ettiler" ifadelerini kullandı.