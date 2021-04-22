Hindistan'da salgının başından bu yana dünyanın en yüksek günlük Koronavirüs vakası kaydedildi

Hindistan'da dünya genelinde Koronavirüs salgını başladığından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Bir günde 314 bin 835 (Covid-19) vakası kaydedildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Koronavirüs vaka ve ölümlerinin giderek arttığı Hindistan'da dünyanın en yüksek günlük vakası görüldü.

Hindistan genelinde sağlık sistemi kırılma noktasına gelirken Yeni Delhi'de sağlık yetkilileri, bir hastanın hayatta kalmasını sağlayabilecek birkaç saatlik tıbbi oksijen desteği kaldığı uyarısını yaptı. Delhi eyalet yönetimi, hastane yataklarının üçte kisinin dolu olduğunu bildirdi.

Hindistan'da bir günde 314 bin 835 vaka kaydedilirken, dünyanın en yüksek günlük Koronavirüs vakası daha önce 297 binle ABD'de görülmüştü.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 15 milyonu geçerken Covid-19 kaynaklı ölümler 184 bin 657 oldu.