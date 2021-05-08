Hindistan'da salgın başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 187 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 78 Covid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 187 ölüm kaydedildi.

Böylece, ülkede Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 892 bin 676'ya, toplam can kaybı sayısı 238 bin 270'e ulaştı.

Ülkede 3 milyon 723 bin 446 hastanın tedavisi sürüyor.