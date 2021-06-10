Hindistan'da Muson yağmuru etkisiyle bina çöktü: En az 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Mumbai şehrinde ağır Muson yağmurları sırasında bakımsız hâldeki bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

AP'nin aktardığı habere göre, ağır Muson yağmurları Hindistan'ın Mumbai kentinde çeşitli bölgelerde sel yaşanmasına neden oldu.

Bakımsız durumdaki bir bina, yağmurun etkisiyle tamamen yıkıldı. Çökme sonucu en az 11 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yeni Delhi Televizyon kanalının aktardığına göre, yıkılan bina başka bir yapının üzerine çöktü.