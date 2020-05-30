Hindistan'da maymun çetesi sağlık çalışanına hücum edip Covid-19 testi için alınan kan örneklerini çaldı

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Hindistan'da bir grup maymun bir sağlık çalışanına topluca saldırdı ve elindeki Koronavirüs testi için alınmış kan örneklerini çaldı. Maymunların kan örneklerini çalması bölgede hastalığın yayılmasına sebep olabilecekleri endişesi yarattı.

Meerut kentinde kan örneklerini alıp kaçan maymunlardan birinin bir ağacın tepesine tırmandığı ve kabı çiğnemeye çalıştığı görüldü.

Meerut Tıp Okulu'ndan Dheeraj Raj, kısa süre sonra örnekleri geri almayı başardıklarını ve kapların "sağlam" olduğunu belirtti.

AFP'ye konuşan Raj, "İyi durumdaydılar. Kontaminasyon veya bulaş riski olduğunu düşünmüyorum" dedi. Raj, maymunların çaldığı kan örneklerine tekrar test yapıldığını ifade etti.

Dünyada en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü 9. ülke olan Hindistan'da şu ana kadar 174 bin 355 kişide Covid-19 tespit edildi ve yaklaşık 5 bin vaka ölümle sonuçlandı.