Hindistan'da kutsal bilinen köprü üzerinde çıplak video çeken kadın gözaltına alındı

Hindistan'da Ganj Nehri üzerinde kutsal olarak bilinen bir köprüde çıplak video çeken bir kadın gözaltına alındı.

CNN'in aktardığı habere göre, 27 yaşındaki Marie Helene isimli kadın 27 Ağustos'ta Hindistan polisi tarafından Uttrakhand eyaletinde gözaltına alındı. Marie Helene isimli Fransız kadının çıplak video çektiği Lakshman Jhula isimli köprü, Hinduizm için kutsal olarak biliniyor.

Marie Helene'in köprüde kendi mücevher markası için çekim yaptığı belirtildi.

Kefaletle serbest bırakılan Marie Helene, kamuya açık alanda müstehcenli ve müstehcen içeriği internette paylaşmakla suçlanıyor.

Konuya ilişkin AFP'ye konuşan Marie Helene, Lakshman Jhula köprüsünü seçme nedeninini, "Bu köprüden her geçtiğimde taciz edildiğimi hissediyordum. Hint kardeşlerim ve kadın turistler eminim ki aynısını yaşadılar. Davranışlarımın yerel topluluğu rahatsız etmesine üzüldüm. Kültürel farklara dikkat konusunda eksiklik yaşadım" dedi.