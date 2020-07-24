Hindistan'da Koronavirüs vakalarında rekor günlük artış: 49 bin 310 kişinin testi pozitif çıktı

Hindistan'daki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında yeni rekor açıklandı. Yeni verilere göre, Hindistan son 24 saatte 49 bin 310 vaka tespit edilirken, son 24 saatte 740 kişinin öldüğü açıklandı.

Hindistan’da son 24 saat içinde 49 bin 310 Koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu sayı, Hindistan’ın rekoru oldu. Ülkede vaka sayısı 1,2 milyona yükseldi. Ölü sayısı ise 740 artışla 30 bine yaklaştı.

Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü üçüncü ülke olan Hindistan’da, bazı eyaletlerin Koronavirüs önlemlerini gevşetmeye başlamasının ardından vaka sayıları artıyor.

Bunun üzerine bazı eyaletlerde kısıtlamalar geri getirildi.