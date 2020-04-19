Hindistan'da Koronavirüs günlerinde doğan çocuğa 'Tecrit' adı verildi

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Hindistan'da Corona ve Covid ikizlerden sonra şimdi de yeni doğan bir bebeğe Tecrit anlamına gelen Lockdown adı verildi.

Times of India'nın haberine göre, Hindistan'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürerken doğan bir bebeğe tecrit anlamına gelen Lockdown adı verildi. Bebeğin annesi ismi bu günleri unutmamak için aldıklarını açıkladı.

Hindistan'da geçen haftalarda doğan ikiz bebeklere de Corona ve Covid isimleri verilmişti.

Hindistan'da Koronavirüs vaka sayısı 4 bin 500'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye ulaştı.