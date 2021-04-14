Hindistan'da Korona patlaması

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da Kumb Mela Bayramı nedeniyle yüz binlerce insanın Ganj Nehri'nde yıkanmak için Haridvar kentinde bir araya gelmesi enfeksiyon sayılarının daha da yükseleceği yönündeki endişeleri arttırıyor. Ganj Nehri'nde yıkanarak günahlarından arınacaklarına inanan Hinduların çoğu maske de takmıyor.

Nisan ayı başına kadar günde ortalama 10 bin civarında seyreden vaka sayıları son günlerde tırmanışa geçti. Resmi verilere göre son 24 saatte 184 bin 372 vakayla yeni bir rekor kırılırken toplam vaka sayısı 13 milyon 900 bin oldu. Son 24 saatte bin 27 kişi hayatını kaybetti, ülkede koronavirüsten ölenlerin toplam sayısı 172 bin 85'e yükseldi.

ABD'den sonra korona pandemisinden en çok etkilenen ikinci ülke konumundaki 1,3 milyar nüfuslu Hindistan'da Nisan ayı başından bu yana bir milyondan fazla kişiye koronavirüs bulaştı.

650 bin kişi Ganj'da yıkandı

Hindistan medyasına yansıyan görüntülerde pandemiye rağmen nehir kenarında yoğun kalabalığın oluştuğu görülüyor. Polis verilerine göre sadece Çarşamba sabahı 650 bin kişi Ganj Nehri'ne yıkanmaya gitti.

Hindistan‘da yayın yapan NDTV kanalına konuşan Hindular nehrin kutsal olduğunu ve kendilerini salgından da koruyacağına inandıklarını belirttiler. Televizyona konuşan bir Hindu, "Eğer Ganj Anne'nin yanındaysan neden korkuyorsun? O bizim annemiz" ifadesini kullanırken, diğer bir kişi ise, "Burada kimse koronadan korkmuyor. Korona diye bir şey yok. Hepsi oyun” dedi. Görüşüne başvurulan bir başka Hindu ise "Birçok insan yıkanırken maskelerini çıkarıyor, ama ne yapabilirsin? Onları nasıl durdurabilirsin?" diye konuştu.

Nispeten düşük katılım

Ancak yoğun katılım olmasına rağmen etkinliğe geçen yıllara oranla nispeten daha az kişinin rağbet ettiği bildirildi. Hindistan makamları geçen Pazartesi günkü "özel yıkanma ritüelinde” yaklaşık 3 milyon insanın nehre girdiğini belirtirken bu rakamın 2019 yılındaki ritüelde 20 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı.

Bir yerel sağlık çalışanı etkinliğe katılanların yanlarında negatif sonuç gösteren bir PCR testi bulundurması gerektiğini vurgularken, güvenlik birimlerinin maske ve hijyen denetimi yapmakta zorlandığı, aşırı kalabalık nedeniyle kurallara uymayanlara ceza yazamadıkları belirtiliyor.

Öte yandan ülkede kısa süre önce yapılan yerel seçimler nedeniyle bazı poltikacıların maske ve mesafe kurallarının olmadığı kalabalık etkinlikler düzenlemelerine izin verilirken, diğer bölgelerde kısmi kapanmalara gidilmesi ise eleştiri konusu oldu.

Dünyanın en kalabalık dini ritüeli

Hindu inancına mensup insanların kutladığı ve dünyanın en kalabalık dini ritüeli olarak kabul edilen Kumb Mela bayramında hacı adayları ile vücutlarına kül süren Hint guruları kalabalıklar halinde kutsal gördükleri Ganj Nehri'nde yıkanıyorlar. Bayramın en yoğun kutlandığı Çarşamba günü ise yüzbinlerce insan aynı anda nehre giriyor.

Efsaneye göre tanrılar ve şeytanlar ölümsüzlük iksiriyle dolu bir sürahi (Kumbh) için savaşıyorlar. Savaş sırasında, Ganj Nehri'ndeki Haridvar kenti yakınında dört farklı yere bu sürahiden iksir damladığına inanılıyor. Bu nedenle Hindu inancına mensup kişiler Haridvar'a gelerek Ganj Nehri'nde yıkanıyorlar.

48 gün süren etkinlik 27 Nisan'da sona erecek.