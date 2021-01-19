Hindistan'da kontrolden çıkan kamyon, kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 15 ölü

Rajastan eyalet hükümeti, ölen işçilerin yakınlarına yaklaşık 2.700'er dolar tazminat ödeneceği açıklandı.

Başbakan Modi: Trajik bir olay

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, yaralıların Surat'taki bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazayı trajik bir olay diye niteledi.

Ülkede sokaklarda uyuyan işçiler zaman zaman bu tür kazalarda yaşamlarını yitiriyor.