Hindistan'da iki aslanın Koronavirüs testi pozitif çıktı

T24 Dış Haberler

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Etawah Safari Parkı'nda iki aslanın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hayvanların ateşinin yükselmesinin ardından aslanlardan alınan örnekler test için gönderilmişti.

Yetkililer aslanların durumunun iyi olduğunu, izolasyona alındıklarını ve sağlık durumlarının düzenli olarak takip edildiğini ifade etti.

Bu hafta Hyderabad'da bir parkta da 8 aslanın testi pozitif sonuç vermişti.

Birçok açıklamaya göre hayvanların insanlara Koronavirüs bulaştırabildiğine dair bir kanıt bulunmuyor