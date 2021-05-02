"Hindistan'da hükûmet, yeni varyanta karşı uyaran bilim kurulunu dikkate almadı"

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Günlük Koronavirüs vakalarının 400 bini bulduğu Hindistan'da hükûmetin görevlendirdiği bir grup bilim insanının yetkilileri "mart ayı başında, yeni ve daha bulaşıcı bir varyantın ülkede baskın hâle gelmeye başladığı" konusunda uyardığı ortaya çıktı. Hükûmetin uyarılara rağmen kısıtlamaları artırmadığı belirtildi.

Reuters'ta yer alan haber, Hindistan'da hükûmetin Koronavirüs salgınıyla ilgili geçen aylarda bilim insanlarının yaptığı uyarıları görmezden geldiğini ortaya koydu.

Hindistan'daki yeni varyantla ilgili uyarı, geçen martın başında Insacog isimli Sars-CoV-2 genetik konsorsiyumu tarafından yapıldı. İsmini vermeyen bir bilim insanı, doğrudan Başbakan Narendra Mori'le bağlantılı üst düzey bir yetkiliye yeni varyantın daha bulaşıcı olduğu yönünde uyarı yaptıklarını söyledi.

Insacog, Hindistan'da hükûmetin bilim insanlarından kurduğu, Koronavirüs'ün kamu sağlığını tehdit edebilecek genetik varyantlarının araştıran bir grup. Bilim insanları, virüs varyantlarını araştırma kapasitesine sahip 10 ulusal laboratuvarla çalışıyor.

"Bilim dikkate alınmadı"

Yeni varyantı tespit eden kurul 'yüksen endişe' ifadeleri içeren bir metni Sağlık Bakanlığı için hazırlarken Bakanlığın varyantla ilgili yaptığı açıklamada 'yüksek endişe' efendilerine yer vermediği dikkati çekti.

Hindistan'da Koronavirüs önlemleri hızla esnetilmiş, geçen aylarda binlerce maskesiz insan dini festivallere, Modi'ni düzenlediği kalabalık mitinglere katılmıştı. Insacog Başkanı Shadid Jameel, kendisine sorulan "Hükûmet neden kalabalık etkinlikler düzenledi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Yetkililer politika için kanıtlara yeterince dikkat etmiyordu. Bu politikalar alınırken bilime yeterince yönelinmediğinden endişe duyuyorum"

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Hindistan'da bir süredir her günü 300 bin üzerinde vaka ve 3 bin civarında da ölüm görülüyor. Ülkede bazı vatandaşlar hastanelerin yoğunluğundan tedavi göremiyor. Ülkeler, Hindistan'a tıbbi destek için yardım göndermeye başladı.