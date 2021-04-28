Hindistan'da cenazeler sokakta yakılırken, iktidar partisi mitingler düzenlemeye başladı

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Hindistan'da ikinci Koronavirüs dalgası nedeniyle sağlık sistemi çökmek üzereyken ve cenazeleri yakacak krematoryum bulunamazken, Başbakan Narendra Modi'nin iktidar partisi Bharatiya Janata Parti'nin (BJP) üyeleri Telangana eyaletinin güneyinde dev bir miting düzenledi.

Bölgesel seçimler için kampanya sürecinin başladığı Telanga'daki GWMC'de büyük kalabalıklar toplandı. BJP Telanga'nın resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Kalabalığın büyüklüğünü gösteren geniş açı fotoğraflardan bazıları kısa süre içinde BJP'nin Twitter hesabından kaldırıldı.

Mod

i ve BJP daha önce mart ve nisan aylarında Batı Bengal'de kalabalık mitingler düzenlediği için tepki görmüştü.

Türkiye'de de AKP, pandemi sırasında kapalı alanlarda kongreler düzenlediği için tepki çekmiş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan parti üyelerine “Bu salgın döneminde salonları lebalep doldurdunuz" demişti.

Hindistan'da bir süredir her günü 300 bin üzerinde vaka ve 3 bin civarında da ölüm görülüyor. Ülkede bazı vatandaşlar hastanelerin yoğunluğundan tedavi göremiyor.