Hindistan'da hükûmet Koronavirüs salgınının ele alınışını eleştiren tweetlerin kaldırılmasını istedi; Twitter kabul etti

Yeni tip Koronavirüs vakalarının rekor düzeyde arttığı, sağlık sisteminin çökme noktasında olduğu Hindistan'da hükûmet, salgının ele alınışını eleştiren tweetlerin kaldırılmasını talep etti. Twitter, Hindistan hükûmetinin talebi üzerine bazı paylaşımları kaldırdı.

Reuters'a konuşan bir Twitter yetkilisi, Hindistan hükûmetinden aldıkları yasal talep üzerine bazı tweetleri askıya aldıklarını açıkladı.

Hindistan'da hükûmetin 23 Nisan'da Twitter'a aralarında muhalif siyasetçilerin de bulunduğu 21 tweetle ilgili yasal talepte bulunduğu belirtildi. Söz konusu talepte Bilgi Teknolojisi Yasası'nın altı çizildi.

Twitter sözcüsü, "Bir geçerli yasal talep aldığımızda, onu hem Twitter kuralları hem yerel yasa altında inceliyoruz. Eğer içerik Twitter'ın kurallarını ihlal ediliyorsa kaldırılıyor. Twitter'ın kurallarını ihlal etmiyor ancak orada yasa dışı olarak kabul ediliyorsa, tweete erişimi Hindistan'da kaldırabiliyoruz" dedi.

Hindistan'da Koronavirüs

Hindistan'da yetkililer son olarak 349 bin 691 yeni günlük Koronavirüs vakası bildirdi. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 767 olarak belirlendi. Salgından en çok etkilenen şehirlerde hastanelerde oksijen tedariği biterken hükûmet trenlerle oksijen götürmeye başladı. Bir trende 30 bin litre oksijen yer aldı.