Hindistan'da horoz, pençesine bıçak bağlayıp dövüştüren sahibini öldürdü

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Hindistan'da yasa dışı bir horoz dövüşünde vücuduna bıçak bağlanmış bir horoz, sahibini öldürdü.

Polisin açıklamasına göre geçen hafta Telangana eyaletinde pençesine bıçak bağlanan horoz, kaçmaya çalışırken sahibinin kasığında ciddi bir yara açtı. 45 yaşındaki Thangulla Satish, hastaneye varmada kan kaybından öldü.

Horoz, kısa süre yerel polis merkezinde tutulduktan sonra bir çiftliğe gönderildi. Polis, horozun konuyla ilgili duruşmalarda mahkeme salonuna getirilmesi gerekebileceğini söyledi.

Olayın ardından yasa dışı horoz dövüşünü düzenleyen kişiler hakkında arama başlatıldı. Satish'in 16 organizatörden biri olduğu belirtildi. Bu kişilere cinayet, yasa dışı bahis ve horoz dövüşü düzenleme suçlamaları yöneltilebilir.

Horoz dövüşleri Hindistan'da yasa dışı olsa da Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka ve Odish gibi eyaletlerin kırsal alanlarında sıkça düzenleniyor.