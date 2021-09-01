"Hindistan'da hava kirliliği yaşam süresini dokuz yıl düşürebilir"

T24 Dış Haberler

ABD’de yapılan araştırma, Hindistan’da hava kirliliğinin yaşam süresini dokuz yıl kadar düşürebileceğini gösterdi.

BBC’de yer alan habere göre, Chicago Üniversitesi’ne bağlı Enerji Politikaları Enstitüsü’nün hazırladığı rapor, Hindistan’ın kuzeyinde 480 milyon insanın dünyadaki en tehlikeli hava kirliliği seviyesiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Zaman içinde tehlikeli seviyelerin Hindistan’ın geneline yayılabileceği belirtildi.

Hava kirliliğinin devam etmesi durumunda Hindistan’da yaşam sürelerinin beş yıl kadar düşebileceği belirtilirken güçlü temiz hava politikaları uygulanırsa insanların yaşamına beş yıl eklenebileceği belirtildi.

Hindistan, küresel hava kirliliği listelerinde her yıl ilk sırada yer alıyor ve kötü hava her yıl bir milyondan fazla insanı öldürüyor.